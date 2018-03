Facebook | il social che traccia i dati | come difendersi

Vasco Rossi contro i 'social-mentecatti' su Facebook : Vasco Rossi si sfoga su Facebook. E lo fa con un post contro quelli che definisce i 'social-mentecatti'. 'Chiari..menti ..!! Ai pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social, che ...

VASCO ROSSI - SFOGO SU Facebook "SOCIAL-MENTECATTI!"/ Le critiche per le esclusioni di Clara Moroni e... : VASCO ROSSI, duro SFOGO contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Vasco Rossi - sfogo su Facebook "Social-mentecatti!"/ "Nessuno può condizionarmi" : i fan sono tutti con lui : Vasco Rossi, duro sfogo contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Vasco Rossi contro i "social-mentecatti" : lo sfogo su Facebook : Un lungo pensiero scritto sui social ha esternato il disappunto di Vasco Rossi verso quelli che ha definito "social-mentecatti". Motivo dello sfogo è la continua richiesta di...

Vasco Rossi - tirata su Facebook contro i 'social mentecatti' : Da quando, era la metà di gennaio, Vasco Rossi ha dato notizia del cambio di formazione in vista dei pRossimi concerti, i suoi fan sono entrati in fibrillazione inondando i suoi canali social di ...

Vasco Rossi - tirata su Facebook contro i 'social mentecatti' - Musica - Spettacoli : Da quando, era la metà di gennaio, Vasco Rossi ha dato notizia del cambio di formazione in vista dei pRossimi concerti, i suoi fan sono entrati in fibrillazione inondando i suoi canali social di ...

VASCO ROSSI - SFOGO SU Facebook "SOCIAL-MENTECATTI!"/ "Nessuno può condizionarmi" : truffa online a Imperia : VASCO ROSSI, duro SFOGO contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Salvini batte Di Maio sui social - doppio dei follower su Twitter e primo su Facebook : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tra i politici più attivi sui social media, facendo ampio ricorso a Facebook e Twitter per dettare la linea politica e commentare i fatti del giorno. Ma anche

Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook contro i “social-mentecatti” in vista del tour 2018 : “Non devo ringraziare nessuno” : Lo sfogo di Vasco Rossi su Facebook è arrivato a tre mesi dalla data zero del nuovo tour negli stadi. Le scelte degli ultimi mesi e le tante novità annunciate in vista del VascoNonStop Live 2018, con gli addii a membri storici della band e l'ingresso di new entry che hanno suscitato qualche perplessità, hanno procurato al rocker più di una critica e qualche commento sfavorevole: il cantautore ha voluto replicare a coloro che definisce "pochi ...

Facebook : ecco tutte le informazioni degli utenti raccolte dal social network : Lo scandalo Cambridge Analytica ed i dubbi sulla tutela della privacy degli utenti di Facebook sono, in questi giorni, al …

Facebook : come scoprire tutto quello che il social network sa di te : Lo scandalo Cambridge Analytica ed i dubbi sulla tutela della privacy degli utenti di Facebook sono, in questi giorni, al …

Facebook : SMS e chiamate tra i dati raccolti dal social network su dispositivi Android : Il caso Cambridge Analytica di cui si continua a parlare nelle ultime settimane, rappresentato dall’omonima società di analisi che avrebbe utilizzato dati di milioni di utenti Facebook per influenzare l’opinione di milioni di persone attraverso campagne mirate, rischia di avere implicazioni tutt’altro che positive per il social network guidato da Zuckerberg. Intanto, da quando è scoppiato il caso, le conseguenze in borsa hanno ...

Oltre lo scandalo Facebook : l’app social conserva i dati di tutte le nostre chiamate - SMS e MMS : In settimana ha destato grande scalpore lo scandalo Facebook che in Italia ha fatto addirittura partire un'inchiesta AGCOM con lo scopo di verificare se quanto accaduto in USA con il concorso di Cambridge Analytica sulle elezioni presidenziali di Trump può essere stato in parte replicato anche in Italia con le elezioni del 4 marzo. Una lunga discussione sulla necessità di fare chiarezza sulla gestione dei nostri dati da parte del social network ...

E se Facebook chiudesse? Il finto addio a dieci anni di vita social : E se Facebook chiudesse da un momento all’altro? A causa della crisi che sta attraversando il colosso dei social network, legata a doppio filo allo scandalo sull’uso illecito dei dati e il relativo crollo in borsa - in due giorni sono andati bruciati qualcosa come 50 miliardi di dollari -, sulle timeline inizia a girare la notizia di una possibile...