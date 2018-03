Facebook avrebbe deciso di rinviare il lancio dei suoi altoparlanti smart

Facebook - Guardian : avrebbe fornito dati su 57 miliardi di "amicizie" - : Si allarga lo scandalo di Cambridge Analytica. Sul caso indaga anche Mueller. Mark Zuckerberg si scusa e dice sì a nuove regole per i social network. Intanto nel Regno Unito gli inserzionisti ...

“Avrebbe potuto impedire la raccolta dati impropria” - ex dipendente contro Facebook : (Immagini: pixabay/TheDigitalArtist) Non si placano le polemiche intorno a Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Il Guardian ha intervistato Sandy Parakilas, manager dedito alla privacy e alle policy tra il 2011 e il 2012, che accusa l’azienda di non essersi mai preoccupata della raccolta dati di sviluppatori esterni. Parakilas, sostiene di aver avvertito ai tempi le alte sfere di Facebook evidenziando che questo modus operandi si ...