Fabrizio Frizzi | funerali in diretta su Rai1

davidemaggio

: Buon viaggio Fabrizio, una delle persone più belle, professionali e gentili della televisione. #FabrizioFrizzi… - matteosalvinimi : Buon viaggio Fabrizio, una delle persone più belle, professionali e gentili della televisione. #FabrizioFrizzi… - TvTalk_Rai : .@antoclerici ha voluto ricordare il grande Amico Fabrizio Frizzi oggi a #LaProvadelCuoco. 'Fabrizio era un person… - MARCOCARTA85 : Io ringrazio l’universo per avermi fatto incontrare Fabrizio Frizzi, un uomo che arricchisce il proprio intelletto… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)diverranno trasmessi insu. Giusto così, in fondo: per l’amatissimo presentatore romano, che in queste ore l’Italia piange e ricorda già con nostalgia, l’estremo saluto non poteva che essere pubblico. Le esequie disaranno celebrate oggi alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia funebre sarà trasmessa insucon uno speciale appuntamento a cura del Tg1. Saranno in tantissimi, tra amici, colleghi e semplici cittadini, a dare l’ultimo saluto al conduttore che si era fatto apprezzare per il suo sorriso, per la professionalità e per quei modi sempre così garbati. Le immagini delle esequie, trasmesse in tv, permetteranno a quanti non saranno presenti fisicamente nella chiesa degli Artisti di partecipare al doloroso momento. Intanto, nelle scorse, ...