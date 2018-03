Fabbricini | “Ct? Non escludiamo nessuno | grati a Di Biagio”

calcioweb.eu

: Fabbricini: “Viareggio torneo storico, dobbiamo dare un segnale al calcio del futuro. Il nuovo ct?”… - FiorentinaUno : Fabbricini: “Viareggio torneo storico, dobbiamo dare un segnale al calcio del futuro. Il nuovo ct?”… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Di Biagio ha lavorato da vero professionista, ha anteposto gli interessi dei ragazzi a quello personale e dato grande importanza a questo doppio impegno internazionale. Ha dato serenità al gruppo, gli sono grato e gliel’ho detto stanotte sull’aereo, è una risorsa importante per la federazione. I risultati sono stati alterni, ma aveva una squadra giovane”. Sono le parole del commissario straordinario della Figc Robertoall’indomani del pareggio degli azzurri a Wembley contro l’Inghilterra. “Per il futuro ct credo che serva un nome in grado di avere grande forza e voglia di fare per la Nazionale, mettendo davanti gli interessi del gruppo -aggiungeai microfoni di Rmc Sport a margine della finale della Viareggio Cup-. Il discorso del bilancio è importante non solo per una questione di danari, ma anche etica. La scelta dovrà ...