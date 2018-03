F1 | Raikkonen alla Ferrari | “Non fregatemi così” GP Australia | furia Kimi | “Vettel non

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince , Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffa re Hamilton . Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: “Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare”. Continua a leggere

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffa re Hamilton . Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".

Scuderia Ferrari - dalla F1 allo shpping on line. E Vettel-Raikkonen fanno da modelli" : Bella in ogni caso la selezione di capi realizzati con tessuti e materiali ispirati al mondo delle corse del passato e tanti i pezzi a tiratura limitata, come ad esempio il nuovo cronografo Pilota, ...