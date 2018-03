F1 | McLaren e Force India chiedono che venga indagata la relazione Haas-Ferrari

oasport

: @Saetta_McQueen Force India e McLaren in realtà. Ma non mi stupirei se ci fossero anche loro di mezzo, stanno piangendo da prima dei test. - virginxia : @Saetta_McQueen Force India e McLaren in realtà. Ma non mi stupirei se ci fossero anche loro di mezzo, stanno piangendo da prima dei test. - MotorSportIT : #McLaren e #ForceIndia chiedono un'investigazione sul rapporto #Ferrari-#Haas @ScuderiaFerrari @HaasF1Team… - Peppe16Marino : #McLaren e #ForceIndia chiedono un'investigazione sul rapporto #Ferrari-#Haas @ScuderiaFerrari @HaasF1Team… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Lae lavorrebbero che la FIA avviasse un’investigazione in merito al rapporto di collaborazione tra lae la. Le ottime prestazioni della scuderia americana nel GP di Australia (terza fila in qualifica, quarto e quinto posto nel primo segmento di gara prima degli errori di fissaggio gomma ai box) non hanno convinto alcune scuderie. Le buone performance dellahanno sollevato delle domande sul rapporto di collaborazione con la. Il Cavallino Rampante fornisce agli americani delle componenti che la scuderia non è obbligata a costruirsi da sola e permette anche alla Dallara, cioè la società che realizza il telaio della, di utilizzare la sua galleria del vento. Otmar Szafnauer, Chief Operating Officer della, ha dichiarato che solleverà la questione durante il prossimo incontro dello Strategy Group: secondo lui non è ...