F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male quando altri dicono di essere i migliori” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

F1 - Mondiale 2018 : il segreto per battere Lewis Hamilton? Una Ferrari a due punte : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 - GP Australia 2018; la risposta da signore di Sebastian Vettel all’arrogante Lewis Hamilton. Per togliere quel sorrisetto dalla faccia… : “Volevo fare un gran giro per toglierti quel sorrisetto dalla faccia“. Lewis Hamilton aveva risposto così a Sebastian Vettel durante la conferenza stampa del sabato: il Campione del Mondo aveva dominato le qualifiche del GP di Australia conquistando una pole position stratosferica davanti alle due Ferrari. Una battuta di cattivo gusto da parte del britannico che ha schernito così il suo acerrimo avversario accendendo una rivalità che ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “Complimenti a Vettel - noi dobbiamo tornare al tavolo. Pronto per altre battaglie con Ferrari” : Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il Campione del Mondo è stato sconfitto da Sebastian Vettel, abile a sfruttare al meglio la strategia della Ferrari. Queste le dichiarazioni che il britannico della Mercedes ha rilasciato sul podio: “E’ stato un weekend incredibile. Devo fare i complimenti a Sebastian Vettel e alla Ferrari che oggi hanno fatto il lavoro ...

VIDEO F1 GP Australia 2018 - il sorpasso ai box di Sebastian Vettel su Lewis Hamilton. La virtual safety-car aiuta la Ferrari : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, grazie a una perfetta strategia della Ferrari. Il tedesco, scattato dalla terza posizione, ha battuto Lewis Hamilton sfruttando al meglio il lavoro del muretto: la virtual safety car ha permetto al Cavallino Rampante di fermare Seb e di superare il britannico uscendo dai box appena davanti a lui. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Lewis ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen all’assalto di Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia 2018, primo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. L’uomo da battere, neanche a dirlo, sarà il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Il fuoriclasse britannico ha dominato le qualifiche, rifilando 7 decimi al primo degli inseguitori con la sua Mercedes. La Ferrari, tuttavia, possiede le armi per provare a dar fastidio al quattro volte iridato. Fondamentale, se non ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel : “Nessun bottone magico. Aspettavo un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia!” : E’ un Lewis Hamilton in gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di Sebastian Vettel (terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto ...

Formula 1 - Lewis Hamilton si gode la pole : 'Cerco sempre la perfezione' : Un giro pazzesco. Uno di quelli che non si dimenticano facilmente. In 1:21.164, Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Melbourne, davanti alle Ferrari. "Essere qui ancora a lottare per vincere è ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “E’ stato il miglior giro del fine settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore” : 73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia, Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09. “Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari: la loro potenza è sembrata ...

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

F1 - Qualifiche GP Australia 2018 – Lewis Hamilton favorito per la pole position - Sebastian Vettel e la Ferrari ci provano! : La pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, ha già un candidato in pectore: Lewis Hamilton. Questo è quello che ci hanno detto le prove libere, letteralmente dominate dal Campione del Mondo in carica che punta a scattare davanti a tutti per l’ennesima volta in carriera. Il britannico sempre essere a suo agio al volante della Mercedes che ha espresso un passo gara impressionante e che anche con le mescole più ...