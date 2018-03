F1 | GP Australia 2018 – Kimi Raikkonen | “Vettel non si è ancora fermato? Non ‘fottetemi’

F1 - GP Australia 2018 : Marko vede una Mercedes dominante - ma qual è stato il reale distacco a Melbourne con la Ferrari? : “È ora che si sveglino anche a Maranello, credo che inizino a rendersi conto che non riusciranno mai a raggiungere il livello delle power unit Mercedes“. A lanciare la bomba è stato Helmut Marko, consulente della Red Bull e capo del programma di sviluppo piloti. Parole con cui l’austriaco ha spento – o almeno provato a farlo – l’entusiasmo che regna tra i tifosi della Ferrari dopo la vittoria di Sebastian ...

GP Australia 2018 - l'analisi tecnica del primo appuntamento della stagione : Si era reso conto fin da subito che le speranze di scavalcare il rivale erano vane ma ha cercato, ugualmente, di mettere pressione al quattro volte campione del mondo della Rossa. Rimanendo piuttosto ...

F1 - GP Australia 2018 : Vettel davanti ad Hamilton grazie alla Virtual Safety Car? Questione di ‘delta time’ : Fiumi di inchiostro e tastiere consumate per cercare di giustificare quanto avvenuto domenica nel corso del giro n.26 del GP d’Australia di F1. Il tema è il seguente: vittoria di Sebastian Vettel grazie alla Virtual Safety Car. L’argomento è stimolante e non è un caso che da giorni tutti cerchino di trovare una spiegazione relativamente al guadagno, in termini di tempo, del tedesco su Lewis Hamilton. In buona sostanza la domanda è: ...

Editoriale GP Australia 2018 : la Ferrari ha aggiunto la G mancante - ora è tutto più chiaro : Scoperto l'arcano, manca una G iniziale a Loria , nome della SF71-H, che Vettel si è riservato di aggiungere, nel caso, a fine stagione, perché vorrebbe dire che, quella vera gloria che insegue da 3 ...

F1 - GP Australia 2018; la risposta da signore di Sebastian Vettel all’arrogante Lewis Hamilton. Per togliere quel sorrisetto dalla faccia… : “Volevo fare un gran giro per toglierti quel sorrisetto dalla faccia“. Lewis Hamilton aveva risposto così a Sebastian Vettel durante la conferenza stampa del sabato: il Campione del Mondo aveva dominato le qualifiche del GP di Australia conquistando una pole position stratosferica davanti alle due Ferrari. Una battuta di cattivo gusto da parte del britannico che ha schernito così il suo acerrimo avversario accendendo una rivalità che ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : il commento di Leo Turrini : Per i tifosi della Ferrari è stata una domenica davvero super. Il Mondiale 2018 parte col piede giusto: una vittoria di Sebastian Vettel voluta e strappata grazie soprattutto a una strategia perfetta, ...

F1 - GP Australia 2018 : il borsino e i top e flop della prima gara dell’anno. Ferrari brava e fortunata - Bottas e Verstappen deludono : Il primo weekend del Mondiale 2018 di F1 è andato in archivio e la Ferrari ha iniziato con il piede giusto. La vittoria di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, con Lewis Hamilton nel panino del Cavallino Rampante, sono risultati importanti che danno fiducia alla squadra e motivazione sul tanto lavoro ancora fare. La Rossa, infatti, è apparsa un po’ indietro, dal punto di vista delle prestazioni, rispetto alla Mercedes. ...

F1 - GP Australia 2018 : la rinascita di Fernando Alonso. Un quinto posto che vale - il guerriero torna a graffiare : “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate. Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è stato anche oggi in gara poter lottare con gli altri. Gli anni passati dovevamo sudare per qualche punticino, ora sappiamo che le opportunità possiamo meritarcele“. Con queste parole Fernando Alonso ha accolto il suo quinto posto al termine della gara d’esordio in Australia, primo ...

Formula 1 - GP Australia 2018 : due Ferrari sul podio a Melbourne 14 anni dopo : Ci ha provato il campione del mondo in partenza ad allungare sulle due Rosse, ma a Melbourne la Ferrari ha giocato due punte contro una ed è stato importantissimo. Raikkonen ha fatto il suo, nella ...

