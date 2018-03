Europarlamento durissimo sulla nomina di Selmayr | Azione in stile colpo di

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ladi Martina Segretario generale della Commissione europea rappresenta "un'di Stato, al limite e forse perfino oltre i limiti della legge". È quanto si legge in una bozza di risoluzione dell'– visionata dall'Agi - preparata dalla commissione Controllo di bilanciopromozione dell'ex capo gabinetto di Jean-Claude Juncker alla testa dell'amministrdella Commissione europea.Ladiè diventata operativa dal primo marzo scorso e fu annunciata il 21 febbraio, cogliendo di sorpresa praticamente tutta Bruxelles. È diventata un caso per le contestazioni mosse alle modalità con cui è avvenuta e per l'eccessiva concentrdi potere nelle mani di una sola persona che, secondo molti osservatori, rappresenta.Nella bozza di risoluzione, il Parlamento europeo sottolinea ...