ESRIN Open Days 2018 | gettate le basi per i futuri scienziati ed ingegneri

meteoweb.eu

: Foto ufficiali esa open days 2018 #esa - MarziaCamp : Foto ufficiali esa open days 2018 #esa - RED_269 : RT @ESA_Italia: Anche @Paxi_ESAKids ha partecipato ai laboratori di #ESRIN Open Days - RED_269 : RT @ESA_Italia: Il Direttore @ESA_EO visita i laboratori installati in occasione di #ESRIN Open Days 2018 - #VEGA -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) I giovaniin erba, provenienti da diverse regioni italiane, hanno avuto il privilegio di visitare il centro ESA per l’Osservazione della Terra, l’di Frascati (Roma). Oltre 1.500 studenti delle scuole elementari e medie hanno partecipato alle giornateche hanno avuto luogo dal 12 al 16 marzo. Un annuale appuntamento, questa attività di comunicazione rivolta alle scuole ha due obiettivi principali: promuovere l’ESA in tutta Italia ed alimentare nei giovani studenti l’interesse per Scienza, Tecnologia,a e Matematica, le cosiddette materie STEM. Gli studenti ed i loro insegnanti hanno potuto prendere parte ad attività pratiche sviluppate dall’Ufficio Formazione dell’ESA (Education Office) e dal Programma ESA Sviluppo di Vega-C insieme alla rappresentante italiana della British Interplanetary Society, BIS ...