Esplosione nel porto industriale | due morti Giovedì fiaccolata e 8 ore di sciopero

Esplosione nel porto di Livorno : la Procura indaga per disastro colposo : La Procura di Livorno, guidata dal Procuratore capo Ettore Squillace Greco, ha aperto un fascicolo relativo all’Esplosione avvenuta oggi al porto industriale della città, in un serbatoio all’interno del deposito costiero Neri (accosto 28 serbatoio 62), che ha causato la morte di due operai della Labromare, Nunzio Viola, di 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni. L’indagine aperta dal sostituto Procuratore Sabrina Carmazzi, pm di ...

Esplosione nel porto di Livorno : le vittime avevano 25 e 52 anni : Sono Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni le due vittime di Livorno. I due operai, dipendenti della Labromare, ditta specializzata nelle bonifiche, sono morti oggi nell’Esplosione di un serbatoio nel porto industriale. Mazzoni lavorava da poco tempo per la Labromare. Sul posto sono arrivati i familiari dei due operai. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. Non si è sviluppato nessun ...

