Esplosione al porto di Livorno | “Siamo di fronte a una tragedia immane”

: ?? #Livorno Esplosione in serbatoio del porto industriale. Ci sono due morti - repubblica : ?? #Livorno Esplosione in serbatoio del porto industriale. Ci sono due morti - RaiNews : ++Un'esplosione si è verificata poco fa in un serbatoio nel porto industriale di Livorno. Sul posto sono già arriva… - RaiNews : Aggiornamenti esplosione al porto di #Livorno e le immagini. Due operai morti e uno ferito grave. Secondo una prima… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Siamo dia unaimmane. Tocca contare l’ennesimo incidente sul lavoro che strappa due uomini innocenti alle loro famiglie. In questo momento drammatico per tutta la città il mio primo pensiero è per loro. A queste mogli, madri, figli. A ognuno di loro va il mio più profondo cordoglio, il mio sostegno e la massima vicinanza”. Lo afferma il sindaco di, Filippo Nogarin, che, di ritorno da impegni istituzionali in programma a Firenze, si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente al, nella zona del deposito completamente evacuata dai vigili del fuoco in via cautelativa. “Più forte del dolore, in questo momento, è soltanto la rabbia. Perchè tutto questo è inaccettabile. Quanto ancora, mi chiedo, deve allungarsi l’elenco delle vittime e delle tragedie consumate sui luoghi di lavoro prima che si riesca a fare qualcosa? ...