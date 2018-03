Esplosione al porto di Livorno | muoiono due operai | uno è grave

Boato a Livorno - Esplosione al porto : due operai morti/ Ultime notizie video : zona evacuata - le vittime : Livorno, esplosione al porto: due morti. Le Ultime notizie, video: scoppio durante lavori di manutenzione. Uno dei due operai è deceduto sul colpo. La zona è stata evacuata(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:11:00 GMT)

Esplosione nel porto di Livorno : la Procura indaga per disastro colposo : La Procura di Livorno, guidata dal Procuratore capo Ettore Squillace Greco, ha aperto un fascicolo relativo all’Esplosione avvenuta oggi al porto industriale della città, in un serbatoio all’interno del deposito costiero Neri (accosto 28 serbatoio 62), che ha causato la morte di due operai della Labromare, Nunzio Viola, di 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni. L’indagine aperta dal sostituto Procuratore Sabrina Carmazzi, pm di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Livorno porto : Esplosione cisterna - morti due operai Labromare - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Livorno porto: esplosione cisterna, morti due operai Labromare. Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio.

Morti due operai dopo l'Esplosione di un serbatoio nel porto di Livorno : Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono Morti in un'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 in un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri. Si tratta di due ...

Esplosione nel porto di Livorno : le vittime avevano 25 e 52 anni : Sono Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni le due vittime di Livorno. I due operai, dipendenti della Labromare, ditta specializzata nelle bonifiche, sono morti oggi nell’Esplosione di un serbatoio nel porto industriale. Mazzoni lavorava da poco tempo per la Labromare. Sul posto sono arrivati i familiari dei due operai. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. Non si è sviluppato nessun ...

Esplosione al porto di Livorno : “Siamo di fronte a una tragedia immane” : “Siamo di fronte a una tragedia immane. Tocca contare l’ennesimo incidente sul lavoro che strappa due uomini innocenti alle loro famiglie. In questo momento drammatico per tutta la città il mio primo pensiero è per loro. A queste mogli, madri, figli. A ognuno di loro va il mio più profondo cordoglio, il mio sostegno e la massima vicinanza”. Lo afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che, di ritorno da impegni ...

Esplosione al porto di Livorno - la solidarietà di Sinistra Italiana : Di seguito una nota congiunta della Federazione livornese e toscana di Sinistra Italiana sull’incidente sul lavoro mortale avvenuto oggi pomeriggio

Esplosione al porto di Livorno : due operai morti. Evacuata la zona : Esplosione al porto di Livorno: due operai morti. Evacuata la zona Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio nella zona industriale, all'interno del deposito Costiero Neri. Le vittime sarebbero dipendenti di un'azienda di bonifiche. La deflagrazione sarebbe avvenuta durante le operazioni di trasferimento di combustibile in un ...

Livorno - Esplosione al porto : due operai morti - evacuata tutta la zona : Un'esplosione si è verificata in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, provocando due morti. Sul posto sono già arrivate le prime squadre dei vigili del fuoco e le...

Esplosione al porto di Livorno : “Giorno orribile per il lavoro in Toscana” : “Giorno orribile per il lavoro in Toscana”: questo il commento del presidente della Regione Enrico Rossi alle notizie dei tanti infortuni sul lavoro accaduti stamani in Toscana. Il più grave, nel porto di Livorno, ha provocato la morte di due operai. Rossi si sta recando lì in questo momento. “Un bollettino di guerra – aggiunge il presidente Rossi – Un incendio a Massa in un’azienda dell’area industriale ...

Livorno - Esplosione al porto : morti due operai. Un ferito grave - altri contusi Il sindaco Nogarin : "Tragedia immane" : Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, in un serbatoio di etilene, il numero 62, nel porto industriale di Livorno, all'interno del...

Livorno. Esplosione in porto morti Lorenzo Mazzoni e Nunzio Viola : E’ pesantissimo il bilancio della deflagrazione avvenuta nel deposito costiero Neri. Due operai sono morti nel serbatoio del porto industriale

Livorno - Esplosione al porto : morti due operai della Labromare - un ferito grave : Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, in un serbatoio di etilene, il numero 62, nel porto industriale di Livorno, all'interno del...

Esplosione al porto di Livorno : due operai morti. Evacuata la zona | : Lo scoppio è avvenuto in un serbatoio nella zona industriale, all'interno del deposito Costiero Neri. Le vittime sarebbero dipendenti di un'azienda di bonifiche. La deflagrazione sarebbe avvenuta ...