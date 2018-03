Esplosione al porto di Livorno | la solidarietà di Sinistra Italiana

Esplosione al porto di Livorno : “Giorno orribile per il lavoro in Toscana” : “Giorno orribile per il lavoro in Toscana”: questo il commento del presidente della Regione Enrico Rossi alle notizie dei tanti infortuni sul lavoro accaduti stamani in Toscana. Il più grave, nel porto di Livorno, ha provocato la morte di due operai. Rossi si sta recando lì in questo momento. “Un bollettino di guerra – aggiunge il presidente Rossi – Un incendio a Massa in un’azienda dell’area industriale ...