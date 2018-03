Esofago ' bruciato' sostituito con lo stomaco | salvi due fratellini | avevano bevuto soda

Esofago bruciato - salvati due fratellini : 18.03 Due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite, sono stati salvati alla Città della Salute di Torino da un innovativo intervento. Per la prima volta si è proceduto alla rimozione dell' Esofago malato rimpiazzandolo con lo stomaco rimodellato a tubo e spostato all'altezza del collo. La loro aspettativa di vita e la qualità della stessa - sottolineano i sanitari - sono ora pari a ...

