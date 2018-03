Escursioni in Val d’Ega | tra capanne sudatorie ed esperienze all’alba in cima alle

Dolce Pasqua in Val Pusteria : primavera e piste da sci - caccia alle uova - Escursioni e relax nella natura : I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val ...

GR : due sciEscursionisti tedeschi sotto una valanga - salvi :

Dal 6 maggio 2018 in Val D’Ega (BZ) - tra Escursioni tematiche e prime esperienze d’arrampicata : Quando il bianco della neve, baciato da un sole che diventa ancora più caldo, lascia spazio al verde dei pascoli, la Val D’Ega (BZ) rivela la propria veste primaverile, fatta di sentieri che mettono gli accaniti camminatori d’alta quota ma anche i principianti della passeggiata in montagna nell’imbarazzo della scelta offerta dal più vasto comprensorio escursionistico dell’Alto Adige. Sulle Dolomiti è però facile ritrovare la propria via, ...

Parco Delta del Po : 14 settimane di eventi - birdwatching Escursioni in bici - a piedi - in barca e a cavallo : Sono 14 le settimane di eventi dedicati al birdwatching e al turismo naturalistico nel Parco Delta del Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO per la nuova edizione di Primavera Slow, dal 17 marzo al 24 giugno 2018, da vivere con il consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici della Provincia ferrarese. Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo, turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno ...

Allerta valanghe - sconsigliato Escursionismo e fuoripista : L'Aquila - Si è riunita, alla stazione di Fonte Cerreto, la Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanghe dopo la nevicata di ieri. "La Commissione - ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - è stata chiamata a esprimersi in merito all'emanazione di eventuali provvedimenti di competenza sindacale. In particolare, sulla base delle legge regionale per la previsione e prevenzione del ...

Montagna - Val di Luce : ritrovati vivi i due Escursionisti dispersi : Individuati i due escursionisti di Prato, 30 e 49 anni, che risultavano dispersi dal ieri sera sull’Appennino pistoiese, in Val di Luce. I vigili del fuoco hanno riferito che i due si trovano nella zona del passo d’Annibale e ai soccorritori hanno detto di essere in buone condizioni. L'articolo Montagna, Val di Luce: ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Pistoia : dispersi 2 Escursionisti in Val di Luce : Scattate ieri sera le ricerche di due escursionisti di Prato che risultano dispersi sull’Appennino pistoiese, nella zona della Val di Luce: sul posto squadre di vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese (Pistoia) e Pavullo (Modena), personale del nucleo cinofili proveniente da Livorno e Firenze e personale del posto comando avanzato. L'articolo Pistoia: dispersi 2 escursionisti in Val di Luce sembra essere il primo su Meteo Web.

Giovane cicloEscursionista perde la vita durante una gita in Valmarecchia : Non c'è stato nulla da fare per un Giovane cicloescursionista che, nella tarda mattinata di sabato, ha perso la vita in Valmarecchia. Il dramma si è consumato in località Tausano di San Leo quando ...

Sondrio : valanga in val Tartano - due Escursionisti soccorsi dai compagni : Una valanga ha investito oggi due escursionisti in Val Tartano – Val Lunga, in provincia di Sondrio, nella zona di Cima Cadelle, a circa 1900 metri di quota. I compagni presenti, tutti dotati di dispositivo Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga, hanno subito praticato l’autosoccorso. Il primo escursionista è stato estratto illeso, mentre il secondo è stato trasportato in ospedale a Sondrio con l’elicottero. Sul posto ...

Valanga a Pramollo (Tarvisio) : travolto e ucciso un Escursionista : Valanga sulle Alpi friulane, vicino Tarvisio. travolto un turista austriaco, purtroppo non ce l'ha fatta. Nel corso della giornata di ieri, durante le abbondanti nevicate che hanno colpito le...

L’Italia di Domenica : il 28 gennaio Escursioni AIGAE lungo lo Stivale : L’Italia di Domenica con ben 20 eventi targati AIGAE, ogni Domenica con un programma estremamente interessante: “In Abruzzo il terremoto ha conservato una memoria storica preziosissima. C’è un borgo in Italia – si spiega in una nota – che si chiama Frattura in cui il tempo si è fermato a 100 anni fa, quando un disastroso terremoto nel 1915 spense irrimediabilmente la vita che scorreva tranquilla fra i suoi stretti vicoli, la ...