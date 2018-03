Esagerato il prezzo di Amazon Prime e Prime Video in Italia? All’estero è molto peggio

optimaitalia

: Esagerato il prezzo di #AmazonPrime e Prime Video in Italia? All'estero è molto peggio - OptiMagazine : Esagerato il prezzo di #AmazonPrime e Prime Video in Italia? All'estero è molto peggio - oceavney : @glowingovddess avrai sicuro la possibilità?? siii l’acquario è bellissimo, è uno dei più grandi d’Europa se non sba… - uncletomablogZ : Idea bellissima ma con un prezzo esagerato che la rende poco attrattiva -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Da giorni ormai si parla con insistenza die di, in seguito all'aumento dei prezzi che è stato ufficializzato per il mercatono. Passare da meno di 20 euro a quasi 40 euro su base annuale non deve essere stata decisione presa alla leggera per questo popolarissimo brand, ma se pensiamo a come stanno le cose in giro per il mondo, forse da oggi 28 marzo qualche utente insi sentirà persino fortunato. Proviamo a capire perché.Qui di seguito voglio appunto condividere coi nostri lettori uno schemino che indica i prezzi dinon solo in Europa, come nel caso della Germania, ma anche negli Stati Uniti. Elevati i costi anche nel Regno Unito, dove c'è un gap persino per la fruizione di. Se qui da noi il servizio ha un costo di 4,99 euro dopo il mese gratuito di prova (e si parla di tutto), in UK siamo a 5,99 sterline ...