Equitazione | Piazza di Siena | nuova partnership con Rolex

Equitazione - Piazza di Siena perde la Nations Cup! La grande classica di Roma esce dal circuito : Piazza di Siena, la grande classica italiana riservata all’Equitazione, non sarà più una tappa valida per la Coppa delle Nazioni. A comunicarlo ufficialmente è stata la Federazione Internazionale che ha comunicato gli otto appuntamenti per la stagione in corso: la capitale italiana e Lummen sono sparite dal circuito che conta, rimPiazzate da Samorin (Slovacchia) e Sopot (Polonia). Commenta così Marco Di Paola, Presidente della Fise: ...