Entro il 2020 un nuovo centro diurno per la cooperativa Kepos

Volkswagen - offensiva Suv in Cina : altri 10 modelli Entro 2020. Diess : 'Mercato decisivo per successo nostra strategia' : PECHINO - Volkswagen aggiungerà entro il 2020 altri 10 nuovi Suv alla gamma destinata al mercato cinese con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione dominante in quel fondamentale...

Agnelli - debutto a capo dei Club Europei : "Var anche in Europa? Speriamo Entro il 2020" : Il numero della Juventus è intervenuto durante l'assemblea di Roma: "Problema calendari? Vogliamo ridurre il numero di partite. Fondamentale rispettare i calciatori" Uefa, novità nelle coppe. Nei ...

Pensioni - ultime novità al 27/3 : verso una Fornero-Bis Entro il 2020? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 27 marzo 2018 vedono crescere le preoccupazioni dei tecnici europei per quanto concerne la tenuta previdenziale [Video] nel nostro Paese. Una situazione che secondo gli ultimi report rischia di far emergere addirittura la possibilita' di una legge Fornero-Bis entro il 2020. La reazione della politica e dei sindacati non si è fatta però attendere, tanto che da più parti si continua a ribadire che la spesa ...

Pirelli in America Latina - investirà oltre 250 milioni Entro il 2020 : Teleborsa, - Pirelli investirà oltre 250 milioni di euro nei prossimi tre anni in America Latina , già inclusi nel piano industriale 2017-2020 presentato alla comunità finanziaria lo scorso anno in ...

Pirelli in America Latina - investirà oltre 250 milioni Entro il 2020 : Pirelli investirà oltre 250 milioni di euro nei prossimi tre anni in America Latina , già inclusi nel piano industriale 2017-2020 presentato alla comunità finanziaria lo scorso anno in occasione dell'...

Trasporto aereo : EasyJet - obiettivo 20% donne pilota Entro 2020 : ... 55%, , infatti, hanno iniziato a manifestare un interesse per questo mondo e per la carriera da pilota fin dall'età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti donna più in là nel tempo, circa verso ...

Trasporto aereo : EasyJet - obiettivo 20% donne pilota Entro 2020 : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Il sogno di diventare pilota si manifesta tra le ragazze molto più tardi rispetto ai ragazzi. Oltre la metà dei piloti uomini desiderava svolgere questa professione fin dall’età di 10 anni, mentre quasi la metà dei piloti di genere femminile non ha preso in considerazione questa carriera fin dopo i 16 anni . E’ quanto emerge da un sondaggio commissionato da EasyJet che come parte del suo piano che ...

Trasporto aereo : EasyJet - obiettivo 20% donne pilota Entro 2020 (2) : (AdnKronos) – Alcuni piloti donna hanno affermato di essere state scoraggiate nel perseguire il loro sogno per il fatto di essere donne, un segnale che il mestiere di pilota continua ancora ad essere percepito da molti come un lavoro prevalentemente riservato al mondo maschile. ‘In EasyJet la diversità è un valore e la composizione del nostro organico riflette la varietà dei nostri passeggeri. L’Amy Johnson Flying Initiative è ...

Mercedes-Benz - Punta ai tre milioni di auto l'anno Entro il 2020 : La Mercedes-Benz Punta ad aggiornare ancora i propri record di vendita dopo un 2017 ai massimi storici. La Casa automobilistica tedesca, secondo quanto affermato dal responsabile della produzione Markus Schaefer alla testata automobilwoche, ha in programma di aumentare ulteriormente la capacità produttiva dei suoi stabilimenti per arrivare a tre milioni di veicoli entro il 2020, il 25% in più rispetto agli oltre 2,4 milioni dello scorso ...

Roberta di Camerino : Entro il 2020 raddoppio punti vendita borse : Milano, 19 mar. , askanews, raddoppio dei punti vendita per le borse, arrivare a 150 punti vendita per le scarpe e un fatturato tra i 3,5 e i 4,5 milioni entro il 2020: sono gli obiettivi a breve per '...

Ambiente : la Cina ridurrà il consumo di carbone Entro il 2020 : La Cina ha annunciato che entro il 2020 diminuirà il consumo nazionale di carbone a 4,1 miliardi di tonnellate, scendendo al di sotto del 58%. Secondo quanto riferito dal ministero della Protezione ambientale, la Cina ha investito 4,17 miliardi di yuan (circa 500 milioni di euro) nella protezione ambientale dal 2011 al 2015, in crescita del 92,8 per cento rispetto al periodo tra il 2006 e il 2010. Il governo inoltre annuncia investimenti sul ...

Volkswagen - all-in sull’elettrico. Entro il 2020 sedici fabbriche per auto a batteria : Nonostante il suo numero uno Matthias Muller abbia dichiarato, dai microfoni del salone dell’auto di Ginevra, che presto il diesel conoscerà una seconda giovinezza in termini di vendite, il gruppo Volkswagen punta deciso verso l’elettrificazione della trazione. E lo fa annunciando all’annuale conferenza di bilancio che le sue fabbriche dedicate alla costruzione di veicoli elettrici passeranno dalle tre attuali a ben sedici, ...

Cambiamenti climatici - Macron : nuovi accordi globali Entro il 2020 : Nell’ambito del viaggio ufficiale di quattro giorni in India, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che entro il 2020 si dovranno raggiungere in ambito Onu nuovi accordi globali che forniscano alla popolazione strumenti per rendere efficace la battaglia per contrastare i Cambiamenti climatici: lo riferisce l’agenzia di stampa Pti. In riferimento all’Accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici, il capo dello ...

Smartphone - dispositivi più inquinanti Entro il 2020 : Nel 2017, secondo la società di analisi Idc, in tutto il mondo sono stati venduti quasi 1,5 miliardi di Smartphone. ANSA - 06-03-2018 12:29