Eni | nuova licenza di esplorazione in Messico

Perquisizioni a La Nuova Sardegna - nel mirino la cronista che ha raccontato i “velEni” tra i giudici : Sullo sfondo ci sono i veleni che agitano e per certi versi rallentano (almeno dal punto di vista operativo) il Tribunale di Tempio. Una guerra tra giudici e pubblici ministeri, un incrocio di inchieste, sospetti e querele. Fatti e misfatti che forse dovevano rimanere segreti, chiusi all’interno delle stanze del palazzo di giustizia. Invece, una cr...

Alena Seredova/ Nozze in arrivo con Alessandro Nasi? Nuova serEnità per l'ex di Buffon : Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, dice no al matrimonio con Alessandro Nasi con cui l'amore continua e svela nuovi dettagli sulla separazione da Buffon.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:46:00 GMT)

SorgEnia inaugura la nuova sede a Milano : Milano, 27 mar. , AdnKronos, - Ben 3.600 metri quadrati su quattro piani, in classe A e concepiti per rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti. È la nuova sede di Sorgenia, inaugurata oggi ...

SorgEnia inaugura la nuova sede a Milano : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Ben 3.600 metri quadrati su quattro piani, in classe A e concepiti per rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti. È la nuova sede di Sorgenia, inaugurata oggi in via Algardi 4 a Milano. “Questi uffici rappresentano il perfetto completamento del percorso di rina

SorgEnia inaugura la nuova sede a Milano : Ben 3.600 metri quadrati su quattro piani, in classe A e concepiti per rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti. È la nuova sede di Sorgenia , inaugurata oggi in via Algardi 4 a Milano. ' ...

Sole sulla PEnisola - ma venerdì e sabato nuovo maltempo - A Pasqua nuovamente bel tempo : Roma - I giorni che ci condurranno alla Pasqua saranno caratterizzati da maggiore variabilità, con anche la possibilità di piogge e rovesci in particolar modo al Nord e sui versanti tirrenici. Tutta colpa di un'energica circolazione di bassa pressione che nel corso dei prossimi giorni si approfondirà sull'Europa occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali essa riuscirà in parte ad interessare anche la nostra ...

Pranzo e poi teatro - la domEnica della nuova presidente del Senato : Giornata genovese per la neo presidente del Senato , Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al teatro ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo in arrivo al Sud : sarà una DomEnica delle Palme di forti piogge - ancora neve ma stavolta solo in montagna : 1/21 ...

Chiara Ferragni e Fedez gEnitori - è nato Leone/ La nuova vita della coppia e i primi profili fake del bebè : Chiara Ferragni e Fedez immersi nella nuova vita da genitori. È nato il piccolo Leone Lucia Ferragni e sul web sono già nati i primi profili fake del bebè(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:50:00 GMT)

DomEnica Sportiva Lariana Questa sera nuova puntata : La Domenica Sportiva Lariana pronta come sempre ad offrire il meglio del calcio dei dilettanti della provincia di Como. Si parte con la gara di Serie D tra Como e Borgaro Nobis, con i lariani che ...

Nuova tegola per Matteo Renzi False fatture : indagati i gEnitori Da 130mila e da 10mila euro : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono indagati dalla Procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di fatture False Segui su affaritaliani.it

Nuova Pallacanestro Marsala - Il Minibasket Milazzo domEnica regolarmente al PalaMedipower : Domani, domenica 18 marzo 2018, andrà in scena la 21° , e penultima, giornata del campionato di Serie D Regionale girone granata nord di Pallacanestro , 10° del girone di ritorno, , con la Nuova ...

Eni - Descalzi : Entriamo in nuova fase di espansione industriale : Teleborsa, - "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato ENI rendendola più forte operativamente e finanziariamente. Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte ...

Eni - Descalzi : "Entriamo in nuova fase di espansione industriale" : "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato ENI rendendola più forte operativamente e finanziariamente. Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di ...