Elisa Isoardi attaccata sui social | “Ha oscurato i funerali di Frizzi”

Elisa Isoardi : 'Ecco cosa significa per me stare nell'ombra di Matteo Salvini' : Elisa Isoardi, la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di uno degli uomini più conosciuti e potenti d'Italia, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi'. La compagna di Matteo Salvini, infatti, aveva fatto scaturire molte polemiche a causa di una sua affermazione. La donna infatti, avrebbe dichiarato di voler restare nell'ombra del suo compagno per permettergli di "brillare" il più possibile, di tutelarlo, "perché una donna è ...

Elisa Isoardi - le politiche italiane contro la compagna di Matteo Salvini : Per amore una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo compagno. E il sostegno spesso si dà arretrando. Il giorno dopo le elezioni politiche e il successo della Lega, la compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi, ha rilasciato questa dichiarazione che ha sollevato numerose polemiche. Sul settimanale Chi, in edicola il 21 marzo, alcune donne della politica italiana commentano l'affermazione della conduttrice ...

La donna del leader deve restare nell'ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà : La mia biografia pubblica mi rende un'anti-Isoardi per eccellenza, eppure credo che Elisa abbia torto solo a metà.Sale sul banco degli imputati del tribunale mediatico per aver dichiarato: "Per amore suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così", riferendosi alla relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Evidente che l'errore da lei commesso sia nell'utilizzo della categoria del "dover essere" trasformando ...

Care ragazze - non fate come Elisa Isoardi. Brillate senza paura! : Elisa Isoardi è la compagna di Matteo Salvini e in una intervista dichiara: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. La frase avrebbe potuto essere una dichiarazione personale di intenti ma il punto è che si tratta di una specie di proclama. “Una donna deve sempre dare luce al suo uomo” “arretrando” ...

Elisa Isoardi «all’ombra» di Matteo Salvini : l’insostenibile ipocrisia di chi scomoda il femminismo : Elisa Isoardi, Matteo Salvini Ma scusate: Elisa Isoardi sarà libera di gestire come le pare la propria vita privata? Sembra assurdo, la risposta è no. La conduttrice di Rai1 è finita al centro di una paradossale polemica a motivo della sua scelta – esternata sulle pagine di un settimanale – di sostenere il fidanzato Matteo Salvini “arretrando, stando nell’ombra“. Apriti cielo. Benpensanti e femministe 2.0, ...

Elisa Isoardi e la complicità scambiata per subalternità : La storia della luce al proprio uomo che si concede arretrando è oggettivamente una formula sfortunata. Sembra pescata da un passato patriarcale del quale, con grande fatica, le donne stanno cercando di liberarsi. È uscita ieri a Elisa Isoardi, 35enne ex modella e conduttrice tv compagna del leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un’intervista a Oggi: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il ...

Simona Ventura : "Elisa Isoardi ha solo esternato il suo pensiero - ma le donne sono grandi nemiche. Che sconfitta" : "Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle donne. Ma ho anche ricevuto da altre donne grande solidarietà e assist meravigliosi. Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta!".Con un messaggio sul suo account Twitter, Simona Ventura prende le difese di Elisa Isoardi. La conduttrice di recente ha rilasciato un'intervista a Oggi, nella quale si è ...