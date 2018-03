Senato - Eletti i vicepresidenti. Nessun questore al Pd : è polemica : Taverna, Calderoli, La Russa e Rossomando eletti questa sera Di: Redazione Sardegna Live Questa sera, a Palazzo Madama, sono stati eletti i vicepresidenti del Senato . Si tratta di di Paola Taverna per ...

Senato - Eletti vicepresidenti e questori : 20.40 L'Aula del Senato ha eletto i suoi 4 vicepresidenti : Roberto Calderoli della Lega, il più votato, con 164preferenze;Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia con 119 voti,Paola Taverna del M5S con 105e Anna Rossomando del Pd con 63 voti. eletti anche i tre questori : Antonio De Poli, di FI, con 165 preferenze; Paolo Arrigoni, della Lega, con 130; Laura Bottici, M5S, con 115. Al Pd non è toccato nessun questore: il candidato Gianni Pittella ...

Salvini : «Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio Eletti i quattro vicepresidenti del Senato : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»