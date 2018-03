Eletti i vicepresidenti del Senato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Roma, 28 mar. (AdnKronos) – L’assemblea delha eletto i quattro vice presidenti: Roberto Calderoli (Lega), Ignazio La Russa (Fdi), Paola Taverna (M5S), Anna Rossomando (Pd). I voti sono stati rispettivamente 164, 119, 105 e 63.Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici sono statiQuestori del. A De Poli (in quota Fi) sono andati 165 voti, al leghista Paolo Arrigoni 130 e alla pentastellata Laura Bottici 115. Per De Poli e Bottici è una conferma nel ruolo che hanno ricoperto anche nella XVII legislatura. Il Pd invece resta a mani vuote.”Che insia stato negata al Pd la possibilità di avere un questore – afferma a ‘Porta a Porta’ il neo presidente deiri del Pd Andrea Marcucci – è un fatto gravissimo. Per la prima volta nella storia repubblicana l’opposizione parlamentare non avrà accesso al ...