huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s: 'Troppo potere al capo politico'. Scontro con Di Maio - piccolotempo : RT @HuffPostItalia: Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s: 'Troppo potere al capo politico'. Scontro con Di Maio - MPenikas : Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s: 'Troppo potere al capo politico'. Scontro con Di Maio… - HuffPostItalia : Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s: 'Troppo potere al capo politico'. Scontro con Di Maio -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Scontro nell'assemblea al Senato tra Luigi Di Maio e la senatrice, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi. A provocare il litigio ilsottoposto al voto dei parlamentari M5S.Alle obiezioni di, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare loprima di votarlo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ha risposto per le rime Di Maio, sottolineando che le obiezioni sarebbero dovute arrivare prima del 26 settembre, quando gli attivisti lo hanno eletto leader del Movimento. A maggior ragione alla luce del fatto che la stessaera candidata a quel ruolo.ha infatti puntato il dito proprio contro i poteri del, soprattutto se dovesse diventare presidente del Consiglio. "La perplessità che ho sollevato io - spiega ...