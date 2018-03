EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO Insegnava l' odio ai bimbi | ora solo l' amore può

Blitz antiterrorismo a Foggia : arrestato EGIZIANO affiliato all'Isis : È in corso a Foggia un'operazione antiterrorismo congiunta, della Digos e della Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato all'arresto di un...

Isis - 58enne EGIZIANO ARRESTATO a Foggia : insegnava ai bambini come “sgozzare i miscredenti” | Video : Isis, 58enne egiziano arrestato a Foggia: insegnava ai bambini come “sgozzare i miscredenti” | Video Isis, 58enne egiziano arrestato a Foggia: insegnava ai bambini come “sgozzare i miscredenti” | Video Continua a leggere