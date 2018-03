Ecco il Messi georgiano | il gol di Valeri Qazaishvili all' Estonia è una perla

L'incredibile messaggio di Francesco ai giovani : siete manipolati e messi a tacere - Ecco cosa dovete fare : "Cari giovani, sta a voi la decisione", "se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se il mondo tace" "vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi ...

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro latitante in Toscana e protetto dalla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

Ecco i primi ammessi al Serale di Amici 2018! Scopri tutti i nomi! : Forse ci siamo, i concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...

Calciomercato - Messi-Manchester City : Ecco tutta la verità : Continuano a circolare voci su un possibile futuro di Messi con la maglia del Manchester City, il direttore esecutivo del club inglese, lo spagnolo Ferrán Soriano ha dichiarato che “non c’è possibilità” per la fumata bianca alla trattativa. “Non c’è possibilità di metterlo sotto contratto, conosco bene Leo e la sua famiglia e so che stanno bene a Barcellona, ??che è dove deve essere, ci faremo strada senza di lui, ...

Messina - un milione e seicentomila euro : Ecco il costo della tangente : Il prezzo della corruzione era compreso nel capitolato d'appalto. Lo scrive il gip di Messina Salvatore Mastroeni nell'ordinanza di custodia cautelare che ha...

Jovanotti - Ecco chi sono i promessi sposi del concerto di Rimini / VIDEO : Urbino, 10 marzo 2018 - Li hanno cercati per giorni in tutta Italia , il web si è scatenato. Mattia Levante e Martina Micheli sono i giovani innamorati che il 6 marzo scorso sono stati protagonisti di ...

Leo Messi fa "tripletta" : è nato Ciro. Ecco la prima foto : L'attaccante argentino non è stato convocato per la gara col Malaga. Il post su Instagram: "Siamo super felici"

Ecco i dazi «giusti e selettivi» di Trump. Deroga per Canada e Messico : Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca lavoratori e dirigenti dell’industria siderurgica per firmare il suo “proclama”, in difesa di acciaio e alluminio made in Usa, che entrerà in vigore tra 15 giorni. Ha poi annunciato che intese saranno possibili con «altri partner» su soluzioni alternative....

Ecco i dazi “giusti e selettivi” di Trump. Deroga per Canada e Messico : Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca lavoratori e dirigenti dell’industria siderurgica per firmare il suo “proclama”, in difesa di acciaio e alluminio made in Usa, che entrerà in vigore tra 15 giorni. Difficile prevedere se l’«eccezione» prevista per i due Paesi potrà diventare una porta aperta praticabile anche per l’Europa....

Tottenham-Juventus - Del Piero tifa dal Messico : Ecco la sua reazione al 90' : TORINO - I tifosi della Juventus sono sparsi un po' in tutto il mondo ma ce n'è uno speciale che ha seguito l'impresa dei campioni d'Italia a Wembley contro il Tottenham addirittura dal Messico . Si ...

Russell Crowe lancia un'asta per pagarsi il divorzio : Ecco i cimeli messi in vendita dall'attore : Un' asta per il divorzio . Russell Crowe ha annunciato su Instagram 'The art of divorce', la colossale vendita di oltre 200 cimeli per pagare le spese processuali della separazione dall'ormai ex ...

Lavori in casa : addio ai permessi - Ecco cosa si può costruire liberamente : Si potrà ben presto dire addio ai permessi e concessioni comunali per moltissimi dei Lavori da fare in casa, che spesso ritardavano opere di manutenzione o abbellimento. Sono infatti ben 58 gli interventi edilizi che potranno essere messi in opera senza dover chiedere permessi o semplicemente depositare comunicazione presso il proprio Comune al fine di iniziare i Lavori. È stato infatti approvato il “Manuale della libera edilizia” che avrà ...