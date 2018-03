Eca e Uefa al lavoro su fair play finanziario e trasferimenti

calcioweb.eu

: #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - forumJuventus : #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - tuttosport : #Agnelli debutta all'#Eca: «#Var anche in Europa, ma diamo tempo all'Uefa» - ColorsSounds : Eca e Uefa varano il Fair Play Finanziario 2.0: ecco come cambierà. @ECAEurope @UEFA -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)sono i due punti su cui l’Eca e lastanno lavorando per un accordo per la prossima stagione che prevede tra i punti principali l’adozione di alcuni indicatori su debito eche darebbero la possibilità all’di mettere sotto la lente i bilanci di un club. In particolare uno sbilancio stagionale di cento milioni tra acquisti e cessioni, come ha spiegato Michael Verschueren, dell’Anderlecht. “Ci sarà un saldo di 100 milioni tra acquisti e cessioni che è il massimo che si potrà spendere in una stagione. Se si va oltre questa cifra, lapotrà guardare il bilancio del club per vedere quanto è stato speso e se il club è ancora in regola con il. E’ un modo per accorciare i tempi, per vedere se sia tutto a posto”, ha spiegato Verschueren nella conferenza stampa al ...