“E ora…” Tremenda gaffe al Tg5 della sera La giornalista | con estrema naturalezza | lo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il bellodiretta è che possono accadere cose “particolari” e non si può tornare indietro. Martedì 27 marzo è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, puntata che è stata dedicata a Fabrizio Frizzi provocando la commozione generale, specialmente quella di Mara Venier, grande amica di Frizzi che è scoppiata in un pianto a dirotto quando è stato nominato il collega. Frizzi è morto a 60 anni appena compiuti all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale. C’era stato un precedente: Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore mentre registrava una puntata de L’eredità. In quell’occasione era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per un’ischemia. Era passato un po’ di tempo poi si era ripreso. O almeno così sembrava, dal momento che a dicembre era tornato a condurre L’eredità precisando che stava ancora lottando e quindi lasciando intendere che il ...