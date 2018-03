“È esploso” | Italia sotto choc | due morti Il boato si è sentito in tutta la città

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Unaintera nel dramma. Un’esplosione fortissima che si è sentita ovunque. E subito dopo le sirene delle ambulanze e quelle dei vigili del fuoco che vanno verso il porto industriale. È lì che si è verificata un’esplosione in un grande serbatoio in cui vengono stoccati oli combustibili. È successo a Livorno. Due gli operai rimasti uccisi: Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25. I due erano dipendenti della Labromare, una ditta specializzata nelle bonifiche: Mazzoni era alla Labromar, azienda dove il papà aveva lavorato per 35 anni, solo da due anni. La violenza dell’esplosione ha prodotto un forte spostamento d’aria che ha investito anche altri lavoratori. Per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale: alcuni sono stati medicati sul posto per contusioni o leggere ferite. Secondo una prima ricostruzione i due operai stavano effettuando ...