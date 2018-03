Dronitaly vola in alto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ingegneri, geometri, agronomi, fotografi, geologi, dirigenti industriali….oltre 1400 professionisti, utilizzatori o interessati ai vantaggi dell’impiego droni nelle loro attività professionali, hanno visitato la quarta edizione di, svoltasi il 23 e 24 marzo, nel chiostro del Palazzo delle Stelline, nel cuore di Milano. Oltre 700 operatori hanno preso parte ai 21 convegni e seminari, che arricchiscono la parte espositiva. I numerosi interventi hanno approfondito gli aspetti normativi e tecnologici e hanno presentato i risultati ottenuti grazie all’uso degli unmanned in diversi scenari applicativi. La soddisfazione degli espositori per il pubblico competente e selezionato, per la formula e sede si riassume nella concorde richiesta di lavorare al rafforzamento del progetto e al consolidamento del format. Già nel 2014, la prima edizione diaveva focalizzato la ...