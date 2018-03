DRAGON QUEST XI | Disponibile dal 4 Settembre per PS4 e Steam

DRAGON QUEST Builder : Recensione - Trailer e Gameplay : Square Enix dopo aver raggiunto l’apice con la serie Dragon Quest, ha deciso di proporre ai videogiocatori un titolo differente da quello al quale siamo sempre stati abituati, catturando la nostra attenzione con Builders, che ricorda per certi versi Minecraft. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Dragon Quest Builder Recensione Il gioco inizia nei panni di un eroe che si risveglia accanto ad un ...

Un video ci mostra i primi 20 minuti di gameplay di DRAGON QUEST Builders per Switch : Mentre poco tempo fa vi abbiamo proposto la recensione di Dragon Quest Builders per Nintendo Switch, ora grazie a un nuovo filmato di gioco possiamo vedere il titolo in azione sulla console ibrida.Infatti, come segnala GoNintendo, IGN ha condiviso in rete i primi 20 minuti di gameplay per Dragon Quest Builders in un video:Che ne pensate?Read more…

DRAGON QUEST Builders - recensione : Mentre termina il fulmineo download di Dragon Quest Builders (800 mega e spicci), ci chiediamo per quanto possa durare la nostra luna di miele con Nintendo Switch. La fase dell'innamoramento più travolgente, quella passionale e che fa accendere la console solo per girare nei menu, ha lasciato il passo a una relazione più consapevole, se ci passate il paragone. La console di Nintendo non è l'avventura di una sera, ma qualcosa che cresce e si ...

Square Enix : il lancio occidentale di DRAGON QUEST 11 e l'arrivo di Octopath sono previsti per l'anno fiscale 2018 : Mentre Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake sono probabilmente i grandi nuovi giochi targati Square Enix più attesi, ci sono sicuramente alcuni fan più entusiasti di Dragon Quest 11 e Octopath.La domanda, ovviamente, è quando possiamo aspettarci l'arrivo di Questi giochi e, come segnala Gamingbolt, Square Enix ha ribadito che la versione occidentale di Dragon Quest 11 e il lancio di Octopath sono previsti per l'anno fiscale 2018, ovvero nel ...

DRAGON QUEST Rivals : i personaggi di DRAGON QUEST XI vengono doppiati : Uno degli aspetti che più è stato discusso di Dragon Quest XI è stata proprio la mancanza di doppiaggio per un gioco uscito anche per PS4, sottolinea Dualshockers.E' infatti un po' anacronistico per per un titolo uscito su console i personaggi manchino di un doppiatore, ma il publiscer ha deciso di stupire nuovamente doppiando i personaggi ad alcuni personaggi ma in un altro gioco. Si tratta di Dragon Quest Rivals ed è un gioco di carte per ...

