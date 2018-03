Download delle ISO di Spring Creators Update in italiano

surface-phone

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ormai ci siamo,, il quinto grande aggiornamento che Windows 10 ha ricevuto sin dalla sua nascita, è pronto per essere rilasciato al pubblico dopo circa 6 mesi di sviluppo testato dagli utenti Insider. Microsoft dovrebbe rilasciaread aprile e si vocifera per la precisione il giorno 10, tuttavia, con i file ISO della build 17133.1, la probabile versione RTM, potrete installarlo già adesso e godervi tutte le funzionalità che ha da offrire tra cui Windows Timeline, una maggiore implementazione del Fluent Design, Near Share, Cortana Show Me e come non citare l’importantissimo supporto alle PWA. Inoltre si segnalano dei grossi miglioramenti per Microsoft Edge e l’app impostazioni. Un volta scaricata la versione adatta al vostro PC o tablet Windows 10, potrete procedere a creare un DVD o in alternativa montare la ISO direttamente ...