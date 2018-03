Douglas Smith in Big Little Lies 2 per un ruolo da guest star | tutti i dettagli sul suo

optimaitalia

: Douglas Smith in #BigLittleLies 2 per un ruolo da guest star: tutti i dettagli sul suo Corey - OptiMagazine : Douglas Smith in #BigLittleLies 2 per un ruolo da guest star: tutti i dettagli sul suo Corey - Glinformati : Big Little Lies: Douglas Smith tra i nuovi arrivi della seconda stagione - GLI INFORMATI - - badtvit : #BigLittleLies: #DouglasSmith tra i nuovi arrivi della seconda stagione -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Superbo, intrigante e misterioso,in Big2 dovrà mettere insieme tutte queste cose visto che sarà suo uno dei ruoli chiavi della prossima stagione della serie. In queste settimane si è parlato tanto delle donne che sono tornate sul set e prenderanno parte ai nuovi episodi ma anche gli attori scelti e confermati non saranno da meno.Da The Alienist a Big2 peril passo è stato breve visto che l'attore ha firmato per unimportante nella seconda puntata della serie limitata della HBO vincitrice di un Emmy Big.Secondo quanto riporta Deadline,interpreterà il nuovo personaggio Corey Brockfield, un surfer superbo, aspirante biologo marino e collaboratore di Jane (Shailene Woodley). Sarà proprio grazie a lei che il pubblico avrà modo di conoscerlo e scoprire quale sarà il suoin questa nuova stagione ...