Dormire in due metri | ora l' albergo è in scatola

(Di mercoledì 28 marzo 2018) nostro inviato a NapoliSe quando entrate in una stanza d'avete bisogno di aprire la finestra e affacciarvi, prendere una boccata d'aria e godervi il panorama, il "box" non è il posto per voi. Ma se avete mai dormito nella cuccetta di una barca a vela, allora avete idea di che cosa vuol dire passare la notte in un "capsule hotel". Il nome dice tutto perchè, anzichè in una camera, si dorme, appunto, in una capsula. Tecnologica e superaccessoriata fin che si vuole, ma pur sempre capsula.Il primo vero e proprio"in" d'Italia ha aperto poco più di un anno fa all'aeroporto di Capodichino, anche se esempi simili sono nati più o meno nello stesso periodo in due scali lombardi, Orio al Serio e Malpensa.L'ACCOGLIENZAAppena usciti dal terminal di Capodichino, subito sulla sinistra, dietro una grande vetrata, c'è l'edificio che fino a qualche tempo fa ospitava mensa e uffici ...