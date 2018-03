Doppio siluro nel 2019 Stop ai diesel Euro 4 e ticket Atm a due euro

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Carota e bastone. Il sindaco Beppe Sala inaugura il primo bus elettrico in viaggio da ieri sulla linea 84 da San Donato a largo Augusto, conferma che saliranno a dieci entro metà aprile e a 25 entro l'anno. Atm ha investito 14 milioni disul primo lotto ma per raggiungere l'obiettivo di una flotta interamente green nel 2030 (1.200 autobus elettrici) spenderà un miliardo, due se si aggiunge la conversione o costruzione ex novo di sette depositi. "La svolta verde era necessaria e va a inserirsi in un contesto di evoluzione della mobilità" sottolinea il sindaco. Che arriva al secondo punto, l'approvazione due giorni fa in consiglio dell'ordine del giorno presentato proprio dalla lista Sala, un piano per bandire le autodi ogni categoria per tutto il periodo invernale entro il 2025 (e tutto l'anno entro il 2030). E Milano anticipa di un anno la scadenza fissata dalla Regione per ...