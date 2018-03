Dopo l’elezione dei capigruppo | il Pd futuro non potrà che essere Renzi-dipendente

Senato - giornata decisiva per l’elezione del Presidente Dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta : Senato. Per questa terza votazione si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti conteggiando quindi anche le schede bianche. Nel caso questa non si raggiungesse, si procederà alla quarta votazione cioè al ballottaggio tra i due nomi più votati. L'articolo Senato, giornata decisiva per l’elezione del Presidente dopo l’accordo M5S-Centrodestra. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.