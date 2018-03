Donald Trump ha licenziato il segretario per gli Affari dei veterani David Shulkin | che

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Stormy Daniels - la pornostar che sputtana Donald Trump : 'Sesso e sculacciata fino a sfinirlo - poi...' : Dettagli privati e morbosi. Intervistata dalla Cbs , Stormy Daniels vuota il sacco sul presidente Donald Trump e i loro rapporti sessuali. Una relazione erotica che secondo la 39enne pornostar risale ...

Donald Trump - PORNOSTAR STORMY DANIELS/ “Minacce per non parlare : gli ricordavo la figlia Ivanka” : Parla STORMY DANIELS, la PORNOSTAR che passò una notte con DONALD TRUMP molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Stormy Daniels contro Donald Trump/ “Rapporti con lui - minacce per farmi tacere” : ‘tempesta’ su Casa Bianca : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:13:00 GMT)

Usa - la rivelazione della pornostar Stormy Daniels : “Ho sculacciato Donald Trump. Mi disse che gli ricordavo la figlia” : Una tempesta di rivelazioni imbarazzanti si sta riversando sul presidente Usa Donald Trump. Stephanie Clifford, vera identità dell’attrice porno Stormy Daniels, ha deciso di non rispettare l’accordo di riservatezza firmato con l’avvocato dell’inquilino della Casa Bianca e in una intervista per il programma di approfondimento della Cbs 60 Minutes ha rivelato che durante la notte a luci rosse in una camera d’albergo a Lake ...

Su Donald Trump una tempesta di nome Stormy : "Sesso con lui nel 2006 - minacce nel 2011 per farmi tacere" : Nell'attesissima prima intervista Tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che ha confermato di aver avuto con Donald Trump nel 2006 e circa il quale nel 2016 aveva firmato un accordo di riservatezza in cambio di 130 mila dollari. È accaduto un'unica volta, ha detto la donna all'intervistatore Anderson Cooper nel colloquio registrato nelle scorse settimane e andato in onda in esclusiva per il ...

Usa - pornostar : “Ho fatto sesso non protetto con Donald Trump” : Usa, pornostar: “Ho fatto sesso non protetto con Donald Trump” Stormy Daniels ha aggiunto che il rapporto, avvenuto nel 2006, è stato consensuale. Poi ha affermato che nel 2011 è stata minacciata Continua a leggere

Pornostar : 'Ho fatto sesso non protetto con Donald Trump' : La Pornostar Stormy Daniels ha detto in un'intervista di aver fatto sesso non protetto con Donald Trump nel 2006. Daniels ha fatto causa al presidente degli Stati Uniti. Dalle carte dell'azione legale ...

Donald Trump valuta l'espulsione di 20 diplomatici russi per il caso Skripal : Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump sta valutando l'esplusione di 20, forse di più, diplomatici russi in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal, per il quale Londra, che ha già ordinato le espulsioni, accusa Mosca. Lo scrive il Washington Post che, citando fonti statunitensi ed europee, aggiunge che Trump sarebbe vicino alla decisione finale e che l'annuncio, che sicuramente ...

Attentato a Trebes - Donald Trump con Macron : attacco orribile : All'indomani dell'attacco terroristico in Francia, Donald Trump ha espresso via Twitter le sue condoglianze e condannato l'accaduto. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le vittime dell'...

Donald Trump bandisce i transgender dall'esercito americano : Donald Trump lancia un altro affondo nella propria offensiva personale contro i transgender nell'esercito . Il presidente ha infatti emesso un ordine che impedisce alle persone transessuali di fare ...

Donald Trump mette al bando i bump stocks : Il presidente Donald Trump ha annunciato la messa al bando dei bump stocks. Saranno quindi indisponibili i dispositivi che modificano

Usa - Donald Trump verso sanzioni alla Cina/ Ultime notizie : Ue esclusa dai dazi su acciaio e alluminio : Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina: il presidente americano vicino alla firma, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:51:00 GMT)

Sarah Altobello/ Sosia italiana di Melania Trump : "Lei è me - sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5) : Sarah Altobello, la Sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:40:00 GMT)