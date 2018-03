ilfattoquotidiano

: Divario di genere, perché le donne boicottano le ‘scienze dure’ - Cascavel47 : Divario di genere, perché le donne boicottano le ‘scienze dure’ - FondSodalitas : RT @ZeroUnoWeb: Quali sono le #competenze utili all'innovazione? Leggi quanto è diffusa la preparazione #STEM Science, Tech, Engineering, M… - CA_Italy : RT @ZeroUnoWeb: Quali sono le #competenze utili all'innovazione? Leggi quanto è diffusa la preparazione #STEM Science, Tech, Engineering, M… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Qualche tempo fa, una studentessa mi disse, con orgoglio, davanti ad altri studenti: “Studio servizi sociali. È stata una mia scelta”. Dopo diverse domande tese a indagare sul contesto sociale e familiare di provenienza, sulle condizioni economiche, sul luogo in cui vive e sui suoi studi pregressi, la sicurezza precedentemente espressa circa la “scelta” (cioè l’autonomia della scelta) iniziò lentamente a vacillare. Non poteva essere altrimenti. Nessuna azione o pensiero avviene in un vuoto. Ogni scelta è inserita in un contesto di relazioni sociali, che la precedono e la condizionano. Perciò se davvero si vuole riflettere sulleboicottino le “scienze dure” all’università, privilegiando le discipline umanistiche, bisogna prima di tutto volgere lo sguardo sul contesto, che fortemente le condiziona, ma che passa inosservato, persino ai loro occhi. In breve, come suggerisce ...