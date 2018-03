Distrofia di Duchenne | un gene artificiale apre la strada a nuove terapie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Si chiama Jazz-Zif1 (JZif1) il nuovocapace di aumentare i livelli di utrofina, una proteina in grado di supplire parzialmente l’assenza o il mal funzionamento della distrofina, causa di una delle malattietiche più difficili da trattare, laMuscolare di(DMD). A descriverne l’azione terapeutica, uno studio condotto dagli Istituti di biologia e patologia molecolare (Ibpm) e di biologia cellulare e neurobiologia (Ibcn) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma, dal titolo Utrophin up-regulation by artificial transcription factors induces muscle rescue and impacts the neuromuscular junction in mdx mice. Il lavoro è stato pubblicato su BBA Molecular Basis of Disease. Effetto dei geni artificiali sulle giunzioni neuromuscolari (NMJ) nel diaframma sano. Il prodotto delimmuno-mimetico di ultimarazione ...