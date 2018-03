Di Maio | Salvini vuole un governo con Renzi e Berlusconi? Auguri

Salvini smonta Di Maio 'Dove trovi 90 parlamentari '. Replica del leader M5s 'Governo con Berlusconi e voti dem auguri' : Se continuiamo a fare il gioco delle tre carte credo che il Paese andrà poco lontano, la politica perderà un'occasione e le urne saranno l'ultima alternativa possibile. Auspicando che questo ...

Di Maio e Salvini : il dilemma del prigioniero : L'attuale situazione post-elettorale, alla luce dell'accordo fra 5 Stelle e centrodestra per dividersi le due presidenze delle Camere, riporta d'attualità il cosiddetto "dilemma del prigioniero". Questo gioco è stato già proposto per analisi politiche complesse e soprattutto per descrivere le strategie degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda e in particolare nell'ambito della corsa agli ...

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini Video : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina.... Di Maio ci prova #Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Salvini batte Di Maio sui social - doppio dei follower su Twitter e primo su Facebook : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tra i politici più attivi sui social media, facendo ampio ricorso a Facebook e Twitter per dettare la linea politica e commentare i fatti del giorno. Ma anche

Dopo le tensioni con Salvini ora Di Maio vuole parlare con tutti - anche col Pd : Al via i primi incontri tra M5s e i capigruppo di tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale. Il leader dei pentastellati sarebbe pronto a giocare una nuova partita sulla formazione del ...

Governo - Salvini-Di Maio/ Consensi sù - rischio nuove elezioni : duello Lega-M5s - “partiamo dai punti fermi” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “ritorno al voto? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...