: Salvini gela Di Maio: 'Se dice io o nessuno, non se ne fa niente'. La replica: 'Conta il voto popolare, noi al 32%'… - repubblica : Salvini gela Di Maio: 'Se dice io o nessuno, non se ne fa niente'. La replica: 'Conta il voto popolare, noi al 32%'… - eziomauro : Salvini gela Di Maio: 'Se dice io o nessuno, non se ne fa niente'. La replica: 'Conta il voto popol… - Snoopy16466 : RT @petergomezblog: Salvini: “A Di Maio mancano 90 voti, a noi 50” La replica: “Vuole governare con Renzi? Auguri” -

dice che gli50. Vuole fare il governo con i 50del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!" Lo ha scritto su Twitter il candidato premier M5s Luigi Dindo al leader della Lega.aveva poco prima messo in dubbio la possibilità da parte del Movimento di recuperare in Parlamento i 90necessari a far partire un loro esecutivo.(Di mercoledì 28 marzo 2018)