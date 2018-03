Di Maio replica a Salvini : "Gli bastano 50 voti? Sono quelli del Pd" : "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!" Lo ha scritto su Twitter il candidato premier M5s Luigi Di Maio replicando al leader della Lega. Salvini aveva poco prima messo in dubbio la possibilità da parte del Movimento di recuperare in Parlamento i 90 voti necessari a far partire un loro esecutivo.

