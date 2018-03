Di Maio non molla | il premier sarò io

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Governo - Di Maio : non mi impunto sul premier - rispettare la volontà popolare : Il leader M5s sul 'blogdellestelle': "Vedrò tutti i gruppi politici prima delle consultazioni al Quirinale. L'obiettivo degli incontri è vedere chi è interessato a risolvere i problemi degli italiani e chi invece passa il tempo a pensare alle beghe interne dei partiti o delle coalizioni"

Salvini - Di Maio non dica no a Fi : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Se Di Maio dice fuori Forza Italia è arrivederci? "E' chiaro, assolutamente sì". Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde a Bruno Vespa nel corso della registrazione di ...

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Di Maio non molla la premiership : "Conta la volontà del popolo : il 32% ha votato me come premier - il 17% per Salvini" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. E' la volontà popolare quella che conta. Farò di tutto affinché venga soddisfatta. Se qualche leader politico vuole ...

Strappo di Salvini : “Se Di Maio dice io o nessuno allora non se ne fa niente” : Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotedi di Di Maio premier a tutti i costi, come vorrebbero i grillini. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta. «Se Di Maio dice “o io premier o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicen...

"Di Maio dice io o nessuno? Allora non se ne fa niente" Salvini : senza Forza Italia - arrivederci : "Non puoi andare al governo dicendo: o io o nessuno. E se Di Maio dicesse davvero 'o io o salta tutto', questo non è il modo di agire. Se dice così sbaglia, perché ad oggi è nessuno". Il segretario della Lega Matteo Salvini risponde a stretto giro di posta... Segui su affarItaliani.it

Governo - Di Maio tra tattica e rottura : "Non rinuncio a fare il premier" : Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Di Maio non sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il Governo", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo Salvini. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la ...

"Di Maio sbaglia a voler fare il premier a ogni costo. Senza Forza Italia non si fa niente" : "Se Di Maio dice 'o io premier o niente' non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?" Così il leader della Lega Matteo Salvini alla registrazione di Porta a Porta. La Lega, aggiunge, "ha già fatto passi indietro" per far partire il lavoro della Camere "ma non è che ...

Prove di governo - Di Maio : "io premier o non e se ne fa nulla” : Luigi Di Maio premier “o non e se ne fa nulla”. Dopo le allisciate strategiche dei giorni scorsi, tra Lega e Movimento Cinque Stelle è il momento di provare a trattare davvero per la formazione di un eventuale governo in grado di ottenere la fiducia delle camere.E se come detto da Grillo con Matteo Salvini "si può parlare" ciò non significa che Luigi Di Maio - candidato premier del primo partito votato dagli italiani - rinunci a fare il ...