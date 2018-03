Di Maio e Salvini ora si scontrano Ma non deve sorprendere

[Il punto] Il ritorno di Verdini : "Salvini e Di Maio faranno un passo indietro e nascerà il governo" : ... o uno gli Esteri e uno si prende l'Economia". Chissà se parleranno anche di questo i due capi politici di Lega e M5s quando si vedranno dal vivo, a metà della settimana prossima, "alla Camera o al ...

'Di Maio premier per forza? Così salta tutto'. Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : 'Se vado verso un sistema pensionistico totalmente contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente. Non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno ...

Un italiano su tre vuole il governo M5S-Lega Di Maio preferito a Salvini come premier : A quasi un mese dalle elezioni cosa rispondono gli italiani alle domande sui possibili scenari politici? Chi vedrebbero come premier? Quasi uno su tre ritiene che, tra le possibili forme di governo, la più utile al bene del Paese possa essere quella che vede come protagonisti i due vincitori, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla carica di president...

"Di Maio premier per forza? Così salta tutto". Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 stelle e stronca sul nascere qualsiasi trattativa che abbia come punto di partenza diktat sulla premiership a Luigi Di Maio e veti sugli alleati di centrodestra. E se Palazzo Chigi dovrà andare a una "persona terza" - né lui né Di Maio - non potrà essere un tecnico ma dovrà essere un "politico", mette in chiaro. "Non puoi andare al governo ...

Il ‘compagno’ Amendola favorevole al governo Salvini-Di Maio Video : Che #claudio Amendola abbia votato Liberi e Uguali alle ultime elezioni politiche è una notizia che non stupisce, vista la sua nota e dichiarata militanza politica a sinistra. Quello che stupisce, invece, sono i giudizi lusinghieri che l’attore romano, figlio del grande Ferruccio #Amendola, ha riservato nei confronti del M5S ma, soprattutto, in quelli di Matteo Salvini [Video] durante la trasmissione di La7, L’aria che tira, condotta da Myrta ...

Salvini a Di Maio : «Niente capricci» : Il leader del Carroccio replica alle parole pronunciate da Bonafede (M5S). Scelti i capigruppo di Camera e Senato: Gelmini e Bernini per Fi, Delrio e Marcucci per il Pd, Grillo e Toninelli per l’M5S

Lega - Salvini e il commento su Di Maio : Il leader del Carroccio replica alle parole pronunciate da Bonafede (M5S). Scelti i capigruppo di Camera e Senato: Gelmini e Bernini per Fi, Delrio e Marcucci per il Pd, Grillo e Toninelli per l’M5S

DIETRO LE QUINTE/ Rissa (finta) Di Maio-Salvini - intanto arriva Tajani : Primo scontro tra Di Maio e Salvini. Il primo vuole Palazzo Chigi. Ma Salvini lo ferma: "Se dice io o nessuno, non se ne fa niente". Realtà o commedia? MARA MALDO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ "Lo schema di M5s: fallimento di Salvini e Di Maio premier", int. a F. d'EspositoDIETRO LE QUINTE/ Rotondi (FI): la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi

Governo - M5s : “Di Maio premier o niente”/ Duello con Salvini - i "responsabili 3.0" e l'asse col Pd : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:46:00 GMT)

Salvini - gelo su Di Maio premier : sbaglia Replica M5S : conta volontà popolo video : I grillini fanno muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Salvini avverte Di Maio : no veti. La replica : contano i voti : Roma, 27 mar. , askanews, Dopo 'l'abbraccio' sulle presidenze delle Camere è il momento di nuove schermaglie tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la prossima settimana Sergio Mattarella avvia le ...

Salvini : se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...