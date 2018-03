Di Maio e Salvini | il dilemma del prigioniero

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini Video : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina.... Di Maio ci prova #Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Salvini batte Di Maio sui social - doppio dei follower su Twitter e primo su Facebook : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tra i politici più attivi sui social media, facendo ampio ricorso a Facebook e Twitter per dettare la linea politica e commentare i fatti del giorno. Ma anche

Dopo le tensioni con Salvini ora Di Maio vuole parlare con tutti - anche col Pd : Al via i primi incontri tra M5s e i capigruppo di tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale. Il leader dei pentastellati sarebbe pronto a giocare una nuova partita sulla formazione del ...

Governo - Salvini-Di Maio/ Consensi sù - rischio nuove elezioni : duello Lega-M5s - “partiamo dai punti fermi” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “ritorno al voto? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico (e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina...). Di Maio ci prova Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Salvini e Di Maio competono per la premiership - devono dipanare questa vicenda” : “La situazione politica che si sta determinando è molto chiara: mi sembra che Salvini e Di Maio si siano dati reciproche disponibilità in termini programmatici, oggi credo che tra loro si sia aperta la corsa alla premiership, a loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene le nostre volontà, ma lavoriamo con responsabilità dentro le aule parlamentari”. Così Andrea Marcucci, capogruppo neoeletto al Senato del Pd a margine della ...

Cresce il consenso per Di Maio e Salvini e la tentazione delle urne : A che gioco stanno giocando Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Si inseguono nelle dichiarazioni, si rincorrono al telefono, ma non disdegnano di mettersi dei paletti al momento opportuno. Sembra quasi un balletto amoroso e infatti un writer li ha immortalati su un muro romano mentre si scambiano un bacio appassionato.Ma più che pensare alle pene d'amore i due leader usciti vincitori dalle urne stanno lavorando su come lanciare al meglio ...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

SALVINI - GOVERNO : “RITORNO AL VOTO? AL 50%”/ Duello M5s-Lega : “Di Maio col Pd? Auguri” : GOVERNO, Duello e dialogo tra SALVINI e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “RITORNO al VOTO? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Governo - duello M5s-Lega/ Di Maio - “sarò premier” : Salvini - “i grillini sono ragionevoli”. Vertice dopo Pasqua : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “i grillini sono ragionevoli”. Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il Vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:29:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Se Luigi Di Maio si allea con il Pd - auguri' : Per una intesa con il Movimento 5 stelle 'ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi. Credo che alcuni dei nostri ...

Nuovo governo - Salvini : “Ritorno al voto? Oggi è al 50 per cento. Se Di Maio vuole governare col Pd - auguri” : Dopo l’elezione dei presidenti delle Camere, le temperature tra Lega e M5s diventano più fredde, quasi gelide. Anzi, secondo Matteo Salvini, la probabilità di tornare alle urne a Oggi sono “al 50 per cento“. Il segretario del Carroccio, intervistato dal Corriere della Sera, garantisce che “non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si sappia che se mi rendessi ...

Di Maio : 'sarò premier' - Salvini non ci sta Video : 2 Il leader del Movimento Cinquestelle, osannato dai grillini, sara' #Premier. Ma, Matteo Salvini, durante la registrazione della trasmissione Porta a Porta, non ci sta e ripete: Di Maio non può comportarsi così [Video]. Non è nessuno e non ha alcun diritto per autoproclamarsi ed imporre il diktat o io premier, o niente. Poi continua, non si può andare al Governo con queste premesse, perché, così non può esserci discussione o ...