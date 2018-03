Di Maio da solo dove va? Voglio vedere dove li trova 90 voti

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

"Il sistema è finito da solo. Delle alleanze se ne occupa Di Maio - grandissimo politico" : "Ho visto un'aula con una brezza diversa. Se ne stanno rendendo conto adesso. Non riescono a capire... Vedere queste facce bianche che guardavano 300 persone mai viste". E' la tardissima serata di ieri, Beppe Grillo torna al suo albergo romano e le telecamere di Repubblica.it sono tra quelle che attendono il ritorno del 'garante' M5s dal suo spettacolo teatrale. "È entrato un po' di ...

Alan Friedman : 'Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio si sono sputtanati a vicenda. L'accordo è solo un siparietto' : Sulla possibilità di un accordo tra centrodestra e M5s, Alan Friedman si mostra a dir poco scettico. E usa parole pesantissime: ' Silvio Berlusconi - spiega a Omnibus su La7 - ha sputtanato Luigi Di ...

"Salvini è un inaffidabile". "Di Maio fa solo cabaret". Quando i due si odiavano : Il 30 ottobre 2017 Di Maio cercava di essere ancora più chiaro: 'Se Salvini cerca di rifarsi una verginità politica ammiccando ancora a un'alleanza con noi sbaglia di grosso. Ripeto per l'ennesima ...

Mattarella aprirebbe a Salvini e Di Maio al governo - ma solo ad una condizione Video : Dopo le dichiarazioni di Salvini e Di Maio di questi giorni e l'inizio delle trattative tra i partiti per l'elezione dei nuovi Presidenti di Camera e Senato, sta prendendo sempre più consistenza la voce secondo cui i due leader starebbero provando a costruire insieme una nuova maggioranza [Video] di governo. Entrambi potrebbero mettere sul piatto una serie di punti che li accomunano: dalla lotta all'immigrazione clandestina alla riduzione della ...

Governo - Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Di Maio e Salvini d'accordo ma solo sul ritorno alle urne : Destini incrociati. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano la loro strana parabola da vincitori dimezzati, tra ambizioni, incertezze e tentazioni. Il sismografo della trattativa registra movimenti ...

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

**Governo : Martina a Di Maio - dialogo? Solo farsa - arrogante** : Roma, 13 mar. , AdnKronos, 'Le parole di Di Maio sono Solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito'. Lo dichiara il segretario ...

Di Maio dice che potrà esserci un solo governo : il suo : Ma non ha spiegato come, visto che ha ribadito che non intende fare compromessi sul programma e sulla composizione del governo The post Di Maio dice che potrà esserci un solo governo: il suo appeared first on Il Post.

Martina : Di Maio arrogante - fa solo propaganda : Il vicesegretario Pd: il leader M5S "insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo: una farsa"