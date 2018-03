Di Maio attacca Salvini | “vuole fare il governo con Renzi”

Di Maio ora attacca Salvini : "Il premier lo devo fare io" : Non si placa la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tema del contendere è la premiership. Dopo che il grillino ha espresso la volontà di fare lui il capo del governo, il leghista ha detto chiaramente che metterla in questi termini rischia soltanto di far saltare il banco. "Non puoi andare al governo dicendo 'o io o niente' altrimenti che discussione è? Se Di Maio dice 'o io o nessuno' sbaglia, perché a oggi è nessuno", ha tuonato ...

Elisabetta Casellati - presidente del Senato/ Eletta con i voti del M5s - ma un mese fa attaccava Di Maio : Elisabetta Casellati: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:00:00 GMT)

Calenda dice che è da matti attaccare Di Maio perché faceva lo steward : Roma, 17 mar. , askanews, La sinistra perde credibilità quando alcuni leader, dopo l'esperienza politica, si mettono a fare 'i pr di multinazionali, banche d'affari o governi non democratici' e quando commette errori come quello di dire che Luigi Di Maio non è adatto a fare il premier perché ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Di Maio chiude a governo istituzionale e attacca Padoan : Roma, 13 mar. , askanews, 'Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale. Nessuna ipotesi di governo di tutti'. Luigi Di Maio parla così alla stampa estera. All'incontro sono ammessi solo i ...

Delrio - "Pd al governo? Ascolteremo Mattarella"/ Martina difende l'ex ministro e attacca Di Maio : Delrio, "Pd al governo? Pronti ad ascoltare Mattarella": le parole del ministro delle Infrastrutture aprono un caso politico. Poi la rettifica su Facebook:"Stiamo all'opposizione"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:57:00 GMT)

La corsa per Palazzo Chighi parte da Pomigliano. E sull'incarico Di Maio attacca la Lega - di P.Salvatori - : E la politica non ha fatto nulla, ci siamo dovuti attivare noi cittadini. Le leggi ci sono, ma nessuno le fa rispettare". La voglia di riscatto è tanta in un paese la cui disoccupazione si attesta al ...

Luigi Di Maio a Pomigliano attacca la Lega : "Tutti i partiti parlino con noi o la legislatura non parte" : Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega dal palco di Pomigliano d'Arco, dove il leader 5 Stelle festeggia l'exploit del Movimento alle elezioni. "Non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi", ha detto Di Maio riferendosi al Carroccio."Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo ...

Renzi lascia e lacera il Pd : i big lo attaccano. Di Maio : "Nasce la Terza Repubblica". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Elezioni - Sgarbi attacca Di Maio : He's a shit - fa solo ca... : L'appello al voto di Vittorio Sgarbi punta ancora su Luigi di Maio. Anzi: punta "contro" il leader del Movimento Cinque Stelle, che definisce - senza mezzi termini - "a shit". "Il quattro marzo si vota - dice il critio d'arte in un video diffuso su facebook - non mettetevelo nel c...". Per Sgarbi gli elettori dovrebbero "evitare stelle di ogni tipo", un chiaro ...

Elezioni - Di Maio : “Mia visita al Colle? Atto di cortesia - certa stampa ha rosicato”. E attacca centrodestra : “Mia visita al Colle? Nessuna gaffe istituzionale. Non è che io sono andato al Quirinale a bussare e non c’era Mattarella. Io ho chiesto un incontro di cortesia con il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti“. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E spiega: “Il fine dell’incontro era avvisare il Quirinale che questa settimana avrei ...