Delta Air Lines | ripresa dei voli diretti stagionali Italia-Usa

Air India : Air France e Delta Airlines interessate a privatizzazione : Un consorzio composto da Jet Airways, Air France-Klm e Delta Airlines ha manifestato interesse a presentare un'offerta nel quadro del processo di privatizzazione della compagnia aerea statale Air ...

Usa - Delta Air contro armi : stop sgravi per la compagnia in Georgia : Il parlamento della Georgia, negli Stati Uniti, ha varato una legge che boccia la proposta di sgravi fiscali fortemente voluta dalla Delta Air Lines. Una "punizione" per la compagnia aerea con sede ad ...

Airbus - Delta - OneWeb - Sprint e Airtel si uniscono per migliorare la connettività in volo : Airbus, Delta, OneWeb, Sprint e Airtel hanno annunciato al MWC 2018 la formazione della Seamless Air Alliance, un'alleanza tra operatori di settore che si propone lo scopo di migliorare la connettività ad alta velocità in volo, anche sfruttando il 5G

ALITALIA/ Lo spezzatino dietro l'ipotesi di cordata Cerberus-Easyjet-Air France-Delta : Il destino di ALITALIA appare incerto. l'ipotesi di una cordata porterebbe a uno spezzatino. E la compagnia è tornata a perdere nei primi mesi 2018.

Alitalia - si lavora a una cordata con Air France - easyJet - Delta e Cerberus per comprare la compagnia di bandiera : Una cordata a quattro, con Air France, easyJet, Delta e Cerberus, per acquistare Alitalia. A questo, secondo quando si apprende, si sta lavorando nelle trattative in corso per la vendita della compagnia italiana. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana, ...