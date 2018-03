Def | Tesoro vede Pil 2018 stabile a +1 | 5% | segnali accelerazione in

Bruxelles aspetta al varco il nuovo governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def riguarderà i nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

Bruxelles aspetta al varco il nuovo governo. Il giudizio sulla parte più spinosa del Def toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro : La parte più spinosa del Def, quella con le riforme e il cronoprogramma, spetterà al nuovo governo e Bruxelles lo attende al varco. Nessun pressing sui tempi, anzi la piena disponibilità ad aspettare che lo scenario post voto in Italia si traduca in un esecutivo, ma dal giudizio non si sfugge. E il giudizio toccherà ai nuovi inquilini di palazzo Chigi e Tesoro.La transizione è stata messa a punto dal ...

Def - Padoan conferma la linea del Tesoro : "Alla Ue solo un documento tecnico" : MILANO - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, tiene ritta la barra del documento di economia e finanza e dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ribadisce che il Governo sta lavorando esclusivamente 'sul quadro tendenziale, che comprende ...

Il Tesoro : Def a Bruxelles a fine aprile ma le scelte le farà il nuovo governo - La Repubblica - : Il quotidiano scrive che ieri il ministro Pier Carlo Padoan ha dichiarato che il varo del Def , ossia il Documento di economia e finanza, 'spetterà al governo in carica' , visto che la scadenza è quella del 10 aprile, . In seguito, e sempre che non si sia già insediato il nuovo governo, 'il Programma di stabilità ...

Tesoro al lavoro sul Def solo per aggiornamento previsioni e quadro finanza pubblica : La legge 196/2009, ricorda il Dicastero in una nota, dispone che il Governo presenti il Documento di Economia e finanza alle Camere entro il 10 aprile. Qualora entro quella data il Parlamento non ...