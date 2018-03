De Rossi | la fascia tosta della Roma

sport.ilmessaggero

: ?? 'La fascia di capitano è in buone mani' ?? @Alissonbecker su Daniele De Rossi... #ASRoma #AB1 - OfficialASRoma : ?? 'La fascia di capitano è in buone mani' ?? @Alissonbecker su Daniele De Rossi... #ASRoma #AB1 - forzaroma : ???#DeRossi, la fascia tosta della Roma #ASRoma #IlMessaggero ?? - romanewseu : #DeRossi, la fascia tosta dell'#AsRoma #RassegnaStampa -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Stavolta è tutto per la. E quando ti ricapita. Intanto non capitava dal settembre del 2004, quando Deaveva esordito in Nazionale: da quella volta, ogni convocazione un calvario , per la ...